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Belgio, treno travolge scuolabus a un passaggio a livello: diverse vittime

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(Adnkronos) – Uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Il ministro dell'Interno Bernard Quintin ha segnalato diverse "vittime", l'emittente Vrt parla di diversi morti. "È con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente a Buggenhout. I miei pensieri sono con le vittime e i loro cari. Auguro molto coraggio ai feriti," ha scritto il ministro su X. Secondo Vrt, oltre all'autista, lo scuolabus trasportava sette bambini e un accompagnatore.   "La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. Non conosciamo le circostanze dell'incidente. Spetta alla polizia e all'ufficio del procuratore condurre l'indagine", ha detto Thomas Baeken, portavoce di Infrabel, l'azienda pubblica responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo dell'intera rete ferroviaria del Belgio, parlando con Vrt. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Maggio 2026

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