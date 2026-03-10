Belgio, esplosione sinagoga Liegi: Comitato ebraico chiede dispiegamento militari

(Adnkronos) – All'indomani dell'esplosione che si è verificata davanti alla sinagoga della città belga di Liegi – un "atto di antisemitismo abbietto", lo ha definito il ministro dell'Interno Bernard Quentin – il presidente del Comitato delle Organizzazioni ebraiche del Belgio (CCOJB) Yves Oschinsky, si è detto a favore del dispiegamento di militari nelle strade per proteggere i luoghi e le istituzioni ebraiche in Belgio "se questo non è possibile per il tramite dei servizi di polizia". Secondo Oschinsky, intervenuto ai microfoni di La Première (Rtbf), se la minaccia globale misurata dall'Ocam (Organo di coordinamento delle analisi del livello della minaccia ) è rimasta a 3, "forse siamo al livello 4" per le istituzioni ebraiche. Il presidente del CCOJB ha anche deplorato l'assenza di un accordo sulla nomina di un coordinatore per la lotta contro l'antisemitismo nel paese. Un'esplosione si è verificata poco prima delle 4 di ieri mattina di fronte alla sinagoga situata in Rue Léon Frédéricq. Nessuno è rimasto ferito; sono stati segnalati solo danni materiali. Le finestre degli edifici di fronte alla sinagoga sono state distrutte. La strada rimane chiusa per le indagini ed è stato istituito un perimetro nelle immediate vicinanze, ha dichiarato la polizia locale. L'ufficio del procuratore federale è stato incaricato dell'indagine "date le possibili indicazioni di un atto terroristico". Il Servizio Bonifica Ordigni Esplosivi (Sedee) è stato inviato sul posto per condurre le indagini necessarie. L'ufficio del procuratore sta collaborando con tutti i partner interessati in un'indagine approfondita sulle circostanze esatte dell'incidente. Il Primo Ministro Bart De Wever ha denunciato la natura antisemita dell'esplosione. "L'antisemitismo è un attacco ai nostri valori e alla nostra società. Deve essere combattuto senza ambiguità," ha scritto il capo del governo federale sui social. Bart De Wever ha testimoniato la sua "solidarietà alla comunità ebraica di Liegi e Belgio".

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Marzo 2026