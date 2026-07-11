Belgio, Courtois attacca Garcia dopo ko ai Mondiali: “Mi ha voluto sostituire…”

(Adnkronos) – Volano stracci nel Belgio dopo la sconfitta ai quarti di finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna. Nell'immediato post partita, dopo che le Furie Rosse si sono imposte per 2-1 volando in semifinale, Thibaut Courtois ha attaccato Rudi Garcia, che lo ha sostituito nel corso del secondo tempo a causa di un problema fisico accusato dal portiere del Real Madrid, che però non avrebbe voluto lasciare il campo. Al suo posto è entrato Senne Lammens, autore della papera che ha consegnato la partita alla squadra di De la Fuente. Una decisione, quella del ct del Belgio, che ha inevitabilmente cambiato la partita ed è stata mal digerita da Courtois: "All'hydration break ho detto al mister che avrei voluto continuare, anche se non potevo correre i 100 metri", ha raccontato il numero 1 del Real nel post partita, "lui però ha risposto che se non ero al 100% mi avrebbe cambiato. Io avrei voluto continuare per almeno altri cinque minuti, vedere come andava. Alla fine però è lui che decide". Courtois, dopo la delusione iridata, potrebbe lasciare la Nazionale: "Mi piacerebbe prendermi una pausa, la Nations League non è una competizione importante", ha spiegato, "vedremo se la Federazione accetterà, altrimenti questa potrebbe essere stata la mia ultima partita con il Belgio".

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Pubblicato il 11 Luglio 2026