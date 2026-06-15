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Belen verso la cittadinanza italiana: “Ha superato l’esame di lingua”. L’annuncio

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(Adnkronos) –
Belen ha superato l'esame di lingua italiana e presto otterrà la cittadinanza. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl argentina che sui social ha condiviso uno screenshot di una chat WhatsApp in cui si legge: "Hai superato l'esame di italiano". Secondo quanto riportato sul profilo social, Rodriguez deve attendere il documento del consolato – che arriverà alla fine del mese – per poter presumibilmente prenotare la data per il giuramento e ottenere ufficialmente la cittadinanza italiana. 
Un grande traguardo per Belen Rodriguez che è arrivata in Italia nel 2004. Ospite da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa, Belen aveva parlato proprio del mancato passaporto italiano nonostante tutti gli anni vissuti in Italia: "Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America", aveva detto.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Giugno 2026

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