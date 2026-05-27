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Belen Rodriguez in ospedale, parla Bassetti: “Basta tirare in ballo i vaccini”

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(Adnkronos) –
Belén Rodríguez torna al centro dell’attenzione mediatica dopo il ricovero al Policlinico di Milano e le nuove polemiche legate alle sue condizioni di salute. Nelle ultime ore anche Matteo Bassetti è intervenuto pubblicamente, invitando a “non tirare in ballo i vaccini a sproposito” e augurando una pronta guarigione alla conduttrice. Secondo quanto riportato, tutto è iniziato la mattina del 25 maggio nel quartiere Brera di Milano, quando alcuni vicini hanno sentito delle urla provenire dall’appartamento della showgirl. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e ambulanza. Dopo diverse ore di trattativa, Belén avrebbe aperto la porta ai soccorritori ed è stata trasportata al Policlinico in codice giallo per accertamenti. L’ospedale ha poi confermato il 26 maggio che la showgirl è stata dimessa ed è “in buone condizioni”. Sul fronte personale, la stessa Belén negli ultimi mesi aveva raccontato pubblicamente di aver affrontato momenti difficili, parlando di attacchi di panico e depressione e definendo gli ultimi anni “durissimi”. In questo clima è tornato d’attualità anche il precedente scontro con Matteo Bassetti risalente a gennaio 2026. Tutto nacque da alcune storie social in cui Belén, raccontando un’influenza con febbre alta e tosse persistente, disse: “Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così”. Una frase che venne interpretata come un riferimento ai vaccini anti-Covid e che provocò la dura replica dell’infettivologo. 
Bassetti rispose all’Adnkronos sostenendo che “chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci ai medici le questioni sanitarie”, aggiungendo che “il vaccino anti-Covid ha cambiato in meglio la vita di tutti noi”.  Oggi, dopo il ricovero e le notizie sulle condizioni della showgirl, il medico ha pubblicato un nuovo messaggio: “Basta tirare in ballo i vaccini a sproposito, occorre concentrarsi su altri problemi. Buona guarigione alla Signora Belen”.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Maggio 2026

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