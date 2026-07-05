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Belen, il messaggio sui social: “Bisogna affrontare il dolore, non nasconderlo”

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(Adnkronos) – "Ho il cuore contento". Belen Rodriguez si confessa con un messaggio affidato al suo profilo Instagram. "I tempi duri arrivano per tutti, ci sono sofferenze, ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga e a un certo punto senti un vuoto incolmabile perché loro sono riemerse, sono riaperte", scrive la showgirl argentina. "Ma con pazienza e circondata dalla mia famiglia e amicizie giuste si smette di stare male, diventa piano piano diventa reale. Scegliere di amarsi un'altra volta", aggiunge. "E' quello che sto cercando di fare da tempo, a volte ci riesco, a volte un po' meno… adesso per esempio ho il cuore contento. Tutti abbiamo e avremo dei problemi, l'importante è non mollare mai. E' importante attraversare il dolore, non metterlo sotto il tappeto, perché prima o poi viene fuori", conclude. Belen a fine maggio è stata trasportata al Policlinico di Milano per accertamenti, a seguito dell'allarme lanciato da uno dei vicini, preoccupato per le grida provenienti dalle finestre del suo appartamento in zona Brera. Dopo circa 24 ore di ricovero, la showgirl è stata dimessa. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Luglio 2026

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