BeGreat, Finozzi (Luiss): “Sport e studio possono convivere, i giovani non rinuncino ai sogni”

(Adnkronos) – “Siamo molto contenti dell’invito ricevuto da BeGreat e della possibilità che ci è stata data di rappresentare e portare avanti i valori che la LUISS promuove da tanti anni: una preparazione accademica di alto livello affiancata a un’attività sportiva praticata ad alti livelli”. Lo ha dichiarato Flavio Finozzi, responsabile della LUISS Sport Academy, intervenendo al roadshow “Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream”, ospitato nell’ambito del Giffoni Film Festival. “Essere qui al Giffoni su invito di BeGreat rappresenta un’opportunità importante per raccontare un percorso che come LUISS portiamo avanti da tempo e che oggi trova in questo progetto un alleato naturale. BeGreat ci ha dato la possibilità di accelerare un processo culturale che riteniamo fondamentale: far capire ai giovani che è possibile praticare sport ad alto livello e, allo stesso tempo, costruire un percorso universitario solido e una preparazione accademica adeguata”. Secondo Finozzi, il tema della dual career rappresenta oggi una delle principali sfide per il mondo dello sport e dell’università. “Il nostro obiettivo è dimostrare ai ragazzi che non devono scegliere tra studio e sport. Le due esperienze possono convivere e rafforzarsi a vicenda. Una preparazione universitaria rappresenta un patrimonio fondamentale anche quando la carriera sportiva, inevitabilmente, arriva al termine, sia per ragioni legate all’età sia perché nella vita cambiano interessi e prospettive. Per questo è importante costruire fin da subito un percorso che guardi anche al futuro professionale”. “Non vogliamo illudere i ragazzi che partecipano al Giffoni o tutti quei giovani che sognano di diventare atleti di alto livello. Lo sport richiede sacrificio, resilienza, impegno e la capacità di affrontare ogni giorno nuove sfide. Lo dimostrano i nostri migliori atleti, che hanno raggiunto risultati importanti grazie al lavoro quotidiano, alla determinazione e alla volontà di non fermarsi davanti alle difficoltà. Per avere successo – ha aggiunto – bisogna impegnarsi costantemente, portare avanti con convinzione i propri obiettivi e, soprattutto, non rinunciare mai ai propri sogni. Questo è il messaggio che vogliamo trasmettere ai giovani e che condividiamo pienamente con BeGreat”. Finozzi ha infine richiamato anche la propria esperienza personale. “Anch’io sono stato un atleta, ho giocato a basket e non ho mai smesso di puntare al massimo. BeGreat ci ha dato ancora una volta la possibilità e la forza di continuare a diffondere questo messaggio, sia personalmente sia come LUISS. Crediamo che investire nei giovani significhi offrire loro strumenti concreti per affrontare il presente e costruire il proprio futuro, dentro e fuori dallo sport”.

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Pubblicato il 24 Luglio 2026