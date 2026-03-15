Attualità

Bebe Vio, l’annuncio a Che tempo che fa: “Lascio la scherma, passo all’atletica”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Lascio la scherma, inizio con l'atletica". E' l'annuncio di Bebe Vio a Fabio Fazio oggi, 15 marzo, nella puntata di Che tempo che fa. "Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente…Non l’ho mai detto a voce alta, purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente…", dice l'atleta. "Adesso abbiamo, dico ‘abbiamo’ con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento, abbiamo iniziato con l’atletica. Penso di fare i 100 metri", aggiunge. Bebe Vio, 29 anni, lascia la scherma dopo una carriera ricchissima di successi. In bacheca, la fuoriclasse del fioretto vanta 2 ori alle Paralimpiadi, 1 argento e 1 bronzo. In pedana ha conquistato 5 ori e 2 bronzi ai Mondiali. Agli Europei, 5 ori e 1 argento. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Oscar 2026, Conan O’Brien dà il via alla notte dei premi – Diretta

36 minuti fa

Francia, avanza l’estrema destra: il partito di Marine Le Pen verso miglior risultato di sempre al primo turno﻿

1 ora fa

Allegri lo sostituisce, Leao ‘rifiuta’ l’abbraccio: cos’è successo in Lazio-Milan

1 ora fa

Milano-Cortina, Meloni rinuncia a cerimonia Paralimpiadi: aereo rientra per maltempo

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio