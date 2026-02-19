Be Comics! Be Games! debutta al Lingotto di Torino

(Adnkronos) – La città di Torino si prepara ad accogliere un nuovo tassello nel panorama delle fiere dedicate all'intrattenimento contemporaneo. Il 18 e 19 aprile 2026, i padiglioni di Lingotto Fiere ospiteranno la prima edizione locale di Be Comics! Be Games!, un progetto che nasce dalla collaborazione tra GL events Italia e Fandango Club Creators. Il programma della manifestazione promette di alternare la dimensione editoriale del fumetto alle competizioni di esports e alla creatività. Oltre ai classici spazi espositivi per i videogiochi e i giochi da tavolo, il Lingotto sarà animato da aree dedicate al fenomeno del cosplay e ad attività immersive pensate per un'utenza eterogenea, dalle community di appassionati storici fino alle famiglie. La scelta della location non è casuale: il quartiere fieristico torinese viene identificato come il contesto ideale per sostenere la crescita di un format che ambisce a una dimensione nazionale strutturata, capace di dialogare con mercati e linguaggi differenti in modo ordinato e professionale. Il progetto si avvale di un bagaglio di competenze che guarda con decisione oltre i confini nazionali. GL events, infatti, mette a disposizione l'esperienza maturata nella co-organizzazione della Paris Games Week, uno dei principali punti di riferimento europei per il settore videoludico e la pop culture francese. Questa sinergia tra la solida base operativa territoriale e il know-how internazionale punta a elevare Be Comics! Be Games! Torino a evento di riferimento per il settore.

Pubblicato il 19 Febbraio 2026