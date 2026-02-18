Attualità

Bce, media: “Lagarde verso addio prima di scadenza mandato”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Christine Lagarde potrebbe lasciare la presidenza della Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato che dura 8 anni e che scadrà nel 2027. Lo scrive il 'Financial Times' spiegando come, con questa scelta, Lagarde darebbe la possibilità al presidente francese Macron e al cancelliere tedesco Merz di scegliere un successore prima delle elezioni presidenziali francesi. 
Pubblicato il 18 Febbraio 2026

