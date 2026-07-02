Bazzichetto riconfermato presidente EdilegnoArredo: “Integrare edilizia e mondo del progetto”

(Adnkronos) – Andrea Bazzichetto è stato riconfermato presidente di EdilegnoArredo, l'associazione che all'interno di FederlegnoArredo rappresenta le imprese italiane del Sistema finiture per l'edilizia – pavimenti in legno, finestre in legno e legno-alluminio, porte interne e porte d'ingresso – per il quadriennio 2026-2030. L'elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea annuale svoltasi a Milano. L'assemblea è stata anche l'occasione per fare il punto sull'andamento del comparto che nel 2025 ha registrato un fatturato alla produzione di oltre 4,3 miliardi di euro (+0,4% rispetto all'anno precedente). Il mercato interno, che rappresenta circa il 90% del valore complessivo della produzione, ha sostanzialmente tenuto (-0,6%) nonostante il ridimensionamento degli incentivi fiscali. A sostenere il risultato complessivo è stato soprattutto l'export, cresciuto del 10,1% fino a raggiungere i 453 milioni di euro. I primi mesi del 2026 evidenziano invece un rallentamento delle esportazioni. Secondo le elaborazioni del Centro Studi FederlegnoArredo, nel primo trimestre dell'anno l'export del sistema finiture per l'edilizia si è attestato a poco più di 90 milioni di euro, in calo di circa l'8% rispetto allo stesso periodo del 2025, che aveva rappresentato il miglior risultato mai registrato dal comparto. Le aspettative delle imprese per il resto dell'anno restano improntate alla cautela. Secondo il Centro Studi FederlegnoArredo, il comparto prevede per il 2026 una contrazione moderata del fatturato (-3,8%). "Il Sistema Finiture è cambiato profondamente – afferma il presidente di EdilegnoArredo Andrea Bazzichetto – Oggi non competiamo soltanto sulla qualità del prodotto, ma sulla capacità di offrire soluzioni integrate, dialogare con il mondo del progetto e interpretare nuovi modi di abitare. È su questo che si giocherà la competitività delle nostre imprese nei prossimi anni. Nel prossimo quadriennio lavoreremo per consolidare il posizionamento del sistema finiture all’interno del Made in Italy e rafforzare la presenza delle imprese sui mercati internazionali. Continueremo inoltre a sostenere il settore attraverso attività di supporto tecnico e normativo e accompagnare la crescente integrazione tra edilizia, architettura e interior design, in una fase ancora complessa del contesto economico e industriale”. Sul fronte estero, le prospettive risentono sia del contesto geopolitico internazionale sia del confronto con la forte crescita registrata nel 2025, legata anche a importanti commesse straordinarie in alcuni mercati. Il mercato interno appare maggiormente resiliente, grazie soprattutto alla componente contract e alla domanda legata alle opere pubbliche, in particolare scuole, ospedali e strutture per la collettività. Sul fronte regolatorio, il settore resta attento all’evoluzione delle politiche commerciali europee, con particolare riferimento agli strumenti di difesa del mercato e al tema della concorrenza internazionale. Nel corso dell'assemblea è stato eletto il Consiglio di Presidenza di EdilegnoArredo per il prossimo mandato 2026-2030. Ne fanno parte Renza Altoè (consigliere incaricato Gruppo Pavimenti di Legno), Manuel Barausse (consigliere incaricato Gruppo Porte Interne), Antonella Damiani (consigliere incaricato Gruppo Finestre), Emanuela Tesio (consigliere incaricato Gruppo Porte d'Ingresso), Giuseppe Sandrini (consigliere incaricato Gruppo Arredo Urbano), Pietro Antonini, Gianmaria Dorigo, Roberto Galli, Lorenzo Onofri, Andrea Signoretti, Fabrizio Re e Marino De Santa.

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Pubblicato il 2 Luglio 2026