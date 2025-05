Bayesian, stop temporaneo a recupero dopo la morte del sub

(Adnkronos) – Sono temporaneamente sospese le attività per il recupero del veliero Bayesian a Porticello, Palermo, dopo la morte del sub olandese 39enne avvenuta ieri pomeriggio durante una immersione a 50 metri di profondità. La sospensione delle attività della società che si occupa del recupero del Bayesian è stata decisa dal pm di Termini Imerese Raffaele Cammarano, che coordina anche le indagini sull'affondamento dello yacht. Dovrebbe essere disposta l'autopsia sul corpo del sub. Secondo una prima ricostruzione, Robcornelis Maria Huijben Uiben, 39enne olandese, era a 50 metri di profondità, insieme con altri colleghi sommozzatori per eseguire il taglio del boma, in vista del taglio dell'albero alto 75 metri. Il sub sarebbe stato colpito da una parte metallica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Maggio 2025