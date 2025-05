Bayesian, recuperato il boma del veliero

(Adnkronos) – E' stato recuperato nel pomeriggio di oggi il primo pezzo del veliero Bayesian affondato lo scorso agosto a Porticello (Palermo). Tornati in superficie, grazie alla piattaforma galleggiante Hebo Lift 2, la vela principale, ma anche la catena e l'ancora del panfilo. Lo rende noto 'The Yacht report', un sito specializzato in yacht di lusso, con sede in Gran Bretagna. Il boma è stato recuperato nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del sub avvenuta 10 giorni fa a 50 metri di profondità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Maggio 2025