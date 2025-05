Bayesian non ha retto alla tempesta ed è affondato: le conclusioni del Report Maib

(Adnkronos) – Quali sono state le cause dell'affondamento del Bayesian? A fare luce su come il superyacht sia finito a 49 metri di profondità è il rapporto, provvisorio, del Marine Accident Investigation Branch (MAIB), visionato dall'Adnkronos. Nel resoconto, ad oggi il più completo sulla tragedia, si legge che "nelle condizioni di danno ipotizzate, una volta che il Bayesian si era inclinato fino a un angolo superiore a 70,6°, non ha avuto alcuna possibilità di tornare in equilibrio". Ecco perché, nella notte tra il 18 e il 19 agosto del 2024 il veliero supertecnologico sarebbe affondato, provocando la morte di 7 persone, tra cui il miliardario inglese Mike Lynch.

Il report racconta anche gli ultimi disperati tentativi di salvataggio da parte delle persone a bordo. La Procura di Termini Imerese (Palermo) indaga per naufragio e omicidio colposo plurimo. Sono tre gli indagati: il Comandante James Cutfield, l'ufficiale di macchine Tim Parker Eaton, ingegnere inglese, e di Matthew Griffith, francese di 22 anni, marinaio di guardia in plancia. L'indagine dell'Agenzia governativa inglese ha stabilito che, "nelle condizioni di danno ipotizzate, velocità del vento superiori a 63,4 nodi erano sufficienti a far ribaltare Bayesian". "È possibile che il Bayesian fosse altrettanto vulnerabile a venti inferiori a 63,4 nodi", si legge nel rapporto dell'Agenzia governativa inglese. "Queste vulnerabilità (in condizioni di navigazione a motore con vele ammainate, deriva mobile alzata e il 10% di materiali di consumo a bordo) non sono state identificate nel manuale di stabilità presente a bordo. Di conseguenza, queste vulnerabilità erano sconosciute sia al proprietario che all'equipaggio del Bayesian", spiega ancora il Maib. Le informazioni sulla stabilità presentate "si basano sui documenti recuperati e sulle informazioni raccolte", si legge nel report e "sul presupposto che le condizioni dello yacht al momento del danno (la condizione di danno) fossero simili a quelle dell'arrivo a pieno carico (ovvero con il 10% dei materiali di consumo a bordo)". "Gli effetti del vento su albero, boma, sovrastruttura di Bayesian sono stati valutati utilizzando le informazioni disponibili sulla costruzione e sulle attrezzature dello yacht", si legge ancora. Queste "vulnerabilità" del veliero di cui parla il rapporto sarebbero state "sconosciute sia al proprietario sia all'equipaggio del Bayesian", in quanto non incluse nel manuale informativo sulla stabilità presente a bordo."Non c'erano indicazioni di allagamento all'interno del Bayesian finché l'acqua non è entrata oltre il parapetto di dritta e, in pochi secondi, è penetrata negli spazi interni attraverso le scale". I passeggeri del veliero Bayesian, la notte del naufragio, il 19 agosto 2024, hanno usato i mobili come "scala improvvisata" per cercare di fuggire dopo il capovolgimento del superyacht Bayesian. E' il risultato a cui è giunto il rapporto, provvisorio, del Marine Accident Investigation Branch (MAIB) che contiene il resoconto ad oggi più completo su come il superyacht sia finito a 49 metri di profondità. Il report racconta anche gli ultimi disperati tentativi di salvataggio da parte delle persone a bordo. Il rapporto provvisorio del Marine Accident Investigation Branch (MAIB) contiene il resoconto più completo finora su come il superyacht si è capovolto e sugli ultimi disperati tentativi di salvataggio da parte delle persone a bordo. "Persone, mobili e oggetti sparsi sono caduti sul ponte", si legge ancora nel rapporto, aggiungendo che almeno cinque persone. Un membro dell'equipaggio, che era di vedetta quando è scoppiata la tempesta, è stato scaraventato in mare.



Pubblicato il 15 Maggio 2025