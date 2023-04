Bayern Monaco, infortunio per Choupo-Moting: come sta

(Adnkronos) – L'attaccante Eric Maxim Choupo-Moting non giocherà l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City e Bayern Monaco in programma oggi, martedì 11 aprile all'Etihad Stadium di Manchester. Il camerunense non recupererà in tempo per un problema al ginocchio. L'allenatore Tuchel ha dovuto fare a meno dell'attaccante anche per la sfida in campionato vinta sabato a Friburgo (0-1). La nota dei bavaresi: "Eric Maxim Choupo-Moting non potrà recarsi a Manchester. L'attaccante è indisponibile per un problema al ginocchio". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Aprile 2023