Battiti Live, puntata speciale su Italia 1: cantanti e scaletta

(Adnkronos) – Puntata speciale questa sera di ‘Radio Norba Cornetto Battiti Live Compilation 2023’. In prime time su Italia 1, andrà in onda il meglio delle esibizioni di questa edizione. Alla conduzione Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione speciale di Mariasole Pollio che racconterà il backstage. Sul palcoscenico si alterneranno gli artisti e cantanti protagonisti dell’estate 2023à, tra cui Fedez, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, The Kolors, Annalisa, Articolo 31, Elodie, Tananai. E ancora: Achille Lauro, Negramaro, Giorgia, Irama, Baby K, Emma, Rkomi, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Rosa Chemical, Rose Villain, Alfa, Sophie and The & Giants, Angelina Mango, Paola e Chiara, Rocco Hunt, Fred De Palma, Ana Mena e molti altri ancora. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Settembre 2023