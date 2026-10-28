Battistini (Fondazione S. Lucia), “”Oggi possiamo scegliere la terapia più adatta in base al

“Oggi ci possiamo permettere il lusso di scegliere la terapia più adeguata in base al paziente che abbiamo di fronte”. Secondo l’esperto, la disponibilità di numerose opzioni terapeutiche ha cambiato profondamente la gestione della patologia. “Oggi abbiamo a disposizione molti farmaci, anche ad alta efficacia, per tenere sotto controllo una malattia autoimmune cronica come la sclerosi multipla. Non si guarisce, ma si può controllare”. Così Luca Battistini, vice scientific director dell’Irccs Fondazione Santa Lucia di Roma, tracciando il quadro dell’evoluzione nella cura della sclerosi multipla in occasione del Congresso nazionale della Società italiana di neurologia (Sin) che si è tenuto a Firenze dal 24 al 27 ottobre.



Pubblicato il 28 Ottobre 2026