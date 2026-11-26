(Adnkronos) – Per arrivare ad un accordo sull’Mff 2028-34 “c’è molto lavoro da fare. Il bilancio va modernizzato e ridotto, se vogliamo raggiungere un accordo. La proposta va ridotta”, perché così com’è “non è accettabile per i contribuenti olandesi”. Lo dice il primo ministro olandese Rob Jetten, arrivando all’Europa Building a Bruxelles per il Consiglio Europeo straordinario, focalizzato sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp o Mff) per il settennato 2028-34.

Per Jetten, “è chiaro che l’Ue deve concentrarsi sulla competitività, sulla sicurezza e sulle migrazioni. Questo deve riflettersi nel bilancio. Non dobbiamo affrettarci, abbiamo tempo. Dobbiamo prenderci il tempo necessario: sono pronto per una maratona, che finisca domani oppure in dicembre. Voglio un buon accordo, per me non ci sono scadenze”, conclude.

Per i Paesi Bassi conservare il “rebate”, cioè lo sconto al contributo nazionale al bilancio Ue, “è molto importante”, sottolinea quindi il premier olandese. L’Aja gode, al pari di altri Paesi Ue, di uno sconto al contributo che deve versare ogni anno al bilancio comunitario, derivato dal ‘rebate’ ottenuto da Margaret Thatcher negli anni Ottanta, al grido di “I want my money back” (rivoglio i miei soldi).

Malgrado il Regno Unito sia ormai uscito dall’Ue, gli sconti sono rimasti e i Frugali puntano a mantenerli: nel 2020 ebbero un ruolo non secondario nel negoziato sull’Mff 2021-27 e Next Generation Eu.

Ora “basta con i tagli al bilancio” dell’Ue per il 2028-34, perché “vediamo” che cosa la Russia al “confine orientale”, che “va protetto con risorse e fondi”, sottolinea da parte sua il premier estone Kristen Michal, arrivando all’Europa Building.

Per il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, “il mio obiettivo è portare i leader più vicini ad un accordo su tre punti” relativi all’Mff 2028-34.

Primo, elenca, sul “volume del bilancio”; secondo, sulla “distribuzione dei fondi tra le diverse priorità”; terzo, bisogna “concordare su un paniere equilibrato ed efficace di nuove risorse proprie”, le nuove imposte che dovrebbero finanziare il bilancio Ue, al fine di “mantenere i contributi nazionali”, le risorse che gli Stati membri versano al bilancio comune, ad un livello “ragionevole”.

I leader dovrebbero approcciare questo negoziato con “mente aperta, un approccio costruttivo e con uno spirito di compromesso”. Il nuovo Mff 2028-34 “va approvato entro fine anno”, ripete.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026