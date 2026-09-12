Battaglia navale nel Mar Nero, il drone ucraino vince il duello: la Russia va k.o.

(Adnkronos) – Un drone navale ucraino ha distrutto un drone marino russo nel Mar Nero, in quella che la Marina di Kiev ha definito la "prima battaglia navale in assoluto" tra imbarcazioni senza equipaggio. L’operazione, riferisce 'The Kyiv Independent', è stata condotta in collaborazione con l’Agenzia di intelligence militare ucraina (Hur), le cui unità hanno individuato l’imbarcazione russa senza equipaggi. Il drone russo è stato distrutto da un'imbarcazione senza equipaggio ucraina (un Usv, Unmanned Surface Vessel) Sargan-3000, equipaggiato da una torretta armata controllata a distanza Protector da 12,7 mm. Lo scontro tra droni ha segnato una prima storica, almeno secondo Kiev. "Questa è la prima battaglia in assoluto tra imbarcazioni navali senza equipaggio", ha affermato la Marina. Sia l’Ucraina che la Russia si stanno orientando sempre più verso la guerra senza equipaggio in mare. L’Ucraina ha notevolmente ampliato le operazioni con droni marittimi nel Mar Nero e nel Mar d’Azov, colpendo quest’estate decine di navi russe e obiettivi logistici marittimi, con 105 navi russe colpite nella sola campagna nel Mar d’Azov. Anche la Russia sta sviluppando e schierando un numero crescente di sistemi di superficie senza equipaggio. Recenti immagini satellitari hanno indicato che Mosca stava costruendo quello che sembrava essere il suo primo porto dedicato ai droni navali nella Crimea occupata.

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Pubblicato il 12 Settembre 2026