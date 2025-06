Bassetti ‘sgrida’ Yamal per la dieta in vacanza: “Dovrebbe dare l’esempio”

(Adnkronos) –

Matteo Bassetti contro Lamine Yamal sui social. Al centro della 'ramanzina' condivisa su X dal noto infettivologo italiano, lo stile di vita del fuoriclasse del Barcellona, che negli ultimi giorni ha pubblicato le foto delle sue vacanze italiane a Pantelleria: "Ecco una foto postata da Lamine Yamal che era in vacanza in Italia a Pantelleria – ha scritto Bassetti, riprendendo uno degli scatti del talento spagnolo, seduto a tavola prima di un pasto -. Un atleta e giovane talento, forse il migliore al mondo, un idolo per le nuove generazioni che dovrebbe essere molto attento allo stile di vita che cosa mangia in Sicilia? Pollo e patatine fritte con ketchup. L’educazione alimentare per i più giovani dovrebbe iniziare dall’esempio dei loro idoli". Per Bassetti, insomma, il messaggio di Lamine Yamal non è educativo per i più giovani, portati a imitare spesso i propri idoli sportivi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Giugno 2025