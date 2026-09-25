Salute

Bassetti: “Segnale straordinario boom iscrizioni a test laurea magistrale Infermieristica”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il 'boom di richieste' per le iscrizioni ai test di ingresso per i 3 nuovi percorsi clinici specialistici della laurea magistrale in Scienze infermieristiche "è un segnale straordinario", afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, professore di Malattie infettive all'università di Genova. "Vuol dire che c'è un ritorno a voler fare un mestiere erroneamente bistrattato, ma fondamentale e imprescindibile per il funzionamento della sanità pubblica e privata, per il sistema territoriale e quello ospedaliero. Sono i ragazzi che hanno vissuto il Covid, che frequentavano il liceo in Dad e hanno visto il sacrificio degli infermieri durante l'emergenza".  Il dato registrato dalla Fnopi, "indica che i professionisti in questi anni difficili hanno lavorato bene e sono rimasti impressi nei giovani – aggiunge Bassetti – Spero che anche la politica apprezzi, ma invece di lodare mette spesso gli operatori sanitari sul banco degli imputati. I giovani dimostrano che si può ancora studiare per fare il medico e l'infermiere, sono tornati ad essere mestieri attrattivi almeno per il valore che hanno. In futuro dovremmo retribuirli anche meglio. Godiamoci intanto questo entusiasmo dei ragazzi".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Spasticità, al cinema la campagna ‘Muoviti’ per raccontare le difficoltà quotidiane

1 ora fa

Sanofi: “Investimenti e innovazione per rafforzare l’industria italiana”

2 ore fa

Premi Tales a 6 ricercatrici lombarde: “Nelle immagini di laboratorio la bellezza della scienza”

2 ore fa

Tumori della base cranica, Zoia (Sinch): “L’endoscopia è ormai lo standard”

4 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio