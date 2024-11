Bassetti: “Kennedy Jr che mangia McDonald’s? Incoerente”

(Adnkronos) – "La coerenza, questa sconosciuta". È il commento laconico via X dell'infettivologo Matteo Bassetti alla foto che ritrae Robert Kennedy jr mentre si appresta a consumare hamburger e patatine di McDonald's a bordo dell'aereo di Donald Trump. A postarla sempre su X il figlio di Trump, Donald Trump jr, con tanto di battuta: "Make America Healthy Again starts tomorrow', cioè 'la missione di rendere l'America di nuovo sana parte domani'. Il riferimento è a una delle battaglie più sbandierate da RFK jr, che guiderà il Dipartimento Salute nella nuova era Trump: la lotta ai cibi ultra processati e l'impegno annunciato per migliorare l'alimentazione degli americani.

Bassetti è critico sulla scelta di Kennedy jr alla Salute Usa, ma – spiega anche su Facebook il direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova – per l'Europa questa "è una grande chance. Siamo già più bravi degli americani così li supereremo anche in ricerca e sviluppo di nuovi farmaci e vaccini". Se Kennedy si occuperà di salute negli Usa, "noi europei festeggeremo – conclude in un altro post social – Sarà una straordinaria opportunità per la vecchia Europa di affermare la sua leadership anche nel campo della scienza, della ricerca e della medicina. Viva l'Europa".



Pubblicato il 18 Novembre 2024