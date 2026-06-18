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Basket, Olimpia Milano campione d’Italia: è il 32° scudetto

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(Adnkronos) –
L’Olimpia Milano è campione d’Italia. Oggi, giovedì 18 giugno, la squadra guidata da coach Poeta supera Venezia al Taliercio per 86-72 in gara 4 e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32° Scudetto della sua storia. Decisivo l’allungo costruito tra secondo e terzo quarto, con un parziale complessivo di 49-36 (26-20 e 23-16) che ha indirizzato definitivamente il match. Nel successo milanese spiccano i 15 punti di Armoni Brooks, i 13 di Guduric e i 12 di Shields, fondamentali per piegare la resistenza della Reyer e mettere il sigillo sul titolo. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Giugno 2026

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