Attualità

Bartesaghi tocca di mano, arbitro assegna rigore: proteste in Roma-Milan

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il calcio di rigore assegnato alla Roma nella sfida contro il Milan fa discutere. Nel match di oggi, domenica 25 gennaio, un tocco di mano di Bartesaghi in area è stato punito con il penalty dall'arbitro Colombo, tra le proteste dei giocatori rossonero e della panchina di Massimiliano Allegri. Ma cos'è successo all'Olimpico? L'episodio che pareggia i conti, portando il risultato sull'1-1, arriva al 73'. Wesley sfonda sulla sinistra e mette un bel cross profondo sul secondo palo che trova la testa di Celik. Il suo colpo di testa però è intercettato da Bartesaghi che, girato di spalle rispetto all'avversario, colpisce il pallone con il braccio sinistro, largo rispetto al corpo.  Nonostante non stesse guardando il pallone e fosse a distanza ravvicinata, il tocco dell'esterno del Milan è punito con il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Lorenzo Pellegrini, che segna battendo Maignan.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Bagni ghiacciati, partite a Fifa e passeggiate: la routine di Sinner agli Australian Open

1 ora fa

Gabbia spinge Malen, Gasperini chiede rigore: episodio arbitrale in Roma-Milan

2 ore fa

Napoli, Conte contro il Var: “Errori difficili da accettare, serve onestà per calcio pulito”

2 ore fa

“Spacchiamo il vetro”, agenti Ice minacciano i giornalisti di In mezz’ora

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio