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Barrile (Utilitalia): “Qualità raccolta rifiuti determina successo del riciclo”

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“La qualità della raccolta determina poi il successo dell’effettivo riciclo: più è ‘pura’ la materia che viene raccolta e più è agevole il suo impiego attraverso il processo di riciclo. Quindi più aumentiamo la qualità della raccolta, attraverso l’efficientamento del servizio ma anche la consapevolezza crescente e accresciuta dei consumatori, più riduciamo lo scarto” tra quantitativi raccolti e quantitativi riciclati. Così Annamaria Barrile, direttore generale di Utilitalia, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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