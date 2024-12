Baroni (Titanka!): “Strutture ricettive poco preparate all’approccio digitale dei turisti”

(Adnkronos) – "Ormai l’approccio digitale dei turisti è consolidato, eppure molte strutture ricettive risultano ancora poco preparate su questo fronte. Sempre più viaggiatori visitano i siti web delle strutture per ottenere informazioni aggiornate su politiche di cancellazione e sicurezza, cercando rassicurazione e relazione umana. I contenuti mirati che rispondono alle loro domande e presentano i servizi in modo dettagliato risultano essenziali per un maggiore engagement e per favorire le prenotazioni dirette. L’uso dell'intelligenza artificiale e dell'automazione rappresenta un'opportunità per ottimizzare l’esperienza dei clienti, offrendo supporto personalizzato in tempo reale”. A dirlo all’Adnkronos/Labitalia è Marco Baroni, ceo di Titanka! spa e responsabile dell'Osservatorio Mr Preno, che analizza i dati del Crm provenienti da oltre mille strutture in tutta Italia, tra hotel e camping village, per leggere e interpretare in modo predittivo l’andamento delle stagioni turistiche, i dati previsionali e i trend di richieste e prenotazioni su scala nazionale. “Anche la digitalizzazione, l'uso dei social media e la capacità di personalizzare l’offerta – sostiene – sono aspetti cruciali per adattarsi alle esigenze del turista moderno. Con l’aumento delle prenotazioni anticipate grazie alle promozioni early booking, le strutture possono migliorare la propria performance economica e offrire pacchetti incentivanti che aiutino a mantenere un buon livello di prenotazioni, nonostante l’inflazione. Le strutture devono però fare investimenti continui in riqualificazione e digitalizzazione, migliorando la loro capacità di intercettare le nuove tendenze del mercato”. Inoltre, la presenza sui social media si rivela determinante per il settore hospitality. "I social non sono più solo canali di visibilità, ma piattaforme dove il pubblico trova ispirazione", aggiunge Baroni, riferendosi al fatto che il 40% della Generazione Z preferisce informarsi sui social rispetto a Google. "Una presenza attiva e ben curata su piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok permette alle strutture di promuovere esperienze uniche, di interagire in modo diretto con i clienti e di raccontare le proprie storie. Strategie come lo storytelling visivo, il coinvolgimento di influencer e l’uso di contenuti generati dagli utenti sono fondamentali per posizionarsi in modo differenziante", precisa. "Inoltre – sottolinea – la sostenibilità è ormai un elemento chiave per molti viaggiatori, disposti a pagare di più per opzioni ecologiche. Sempre più turisti scelgono strutture che offrono opzioni di wellness e che si impegnano in pratiche eco-friendly. Anche molte strutture stanno adottando iniziative sostenibili per attrarre una clientela attenta all’impatto ambientale, una scelta strategica per il futuro". "Il nostro Osservatorio Mr Preno – fa notare – ha rilevato come il benessere e la sostenibilità stiano diventando trend sempre più forti, e le strutture hospitality devono innovare integrando queste strategie per rimanere competitive e attuali. Il futuro del turismo è una combinazione di qualità del servizio, sostenibilità e adattamento alle nuove abitudini dei consumatori, che vedono nella digitalizzazione e nell’eco-compatibilità un valore aggiunto per l’esperienza di viaggio". —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Dicembre 2024