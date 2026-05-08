Barone (M5S): “Rassicurazioni in commissione. Continueremo a seguire la situazione”

Si è tenuta in VI Commissione l’audizione richiesta dalla consigliera del M5S Rosa Barone sulla situazione del Centro per l’Impiego di Foggia e sulle tempistiche per la nuova sede e sulle unità impiegate nei CPI attivi nella provincia.

“Dalla scorsa legislatura – dichiara Barone – mi occupo della situazione del Centro per l’Impiego di Foggia, denunciando le condizioni e chiedendo una sede più dignitosa sia per i lavoratori che per gli utenti, dal momento che in quella attuale non ci sono neanche scrivanie sufficienti per tutti. Ho voluto ribadire la richiesta al direttore generale dell’Arpal Gianluca Budano, assieme a quella di colmare la carenza di personale nella nostra provincia, che registra una scopertura del 42% rispetto al piano del fabbisogno. Per quello che riguarda la sede, ci è stato assicurato che le risorse ci sono e quindi in tempi brevi si attiverà l’interlocuzione con il Comune di Foggia in maniera da riuscire già entro la fine dell’anno a trasferire gli operatori in una struttura dotata degli spazi idonei e in una posizione più centrale e facilmente raggiungibile. Sulla questione del personale a livello regionale si è sotto di 160 unità. Nella provincia di Foggia mancano 68 unità che verranno così coperte: 5 con la mobilità esterna che dovrebbe completarsi già la prossima settimana, una parte con il concorso aperto per categorie protette che espleterà le prove nei prossimi mesi e un’altra con i 3 concorsi riaperti a inizio anno, che sommano 50 persone tra categorie C e D, per cui si conta l’immissione in ruolo entro luglio e verrà data assoluta priorità alle province che hanno maggiore bisogno tra cui Foggia. Il direttore ha anche parlato della possibilità di attingere alle graduatorie così da poter coprire tutte le 160 unità entro il 31/12. Ho chiesto poi una maggiore attenzione per il nostro territorio, data la quasi totale assenza di posizioni di Elevata Qualificazione (EQ) e dirigenti nel foggiano. Mi è stato detto che nelle more del nuovo atto di macro organizzazione si potrà fare una scelta di un dirigente dedicato per l’ambito Foggia – Bat e ci sarà la possibilità di avere dirigenti di prossimità ed EQ dedicate ai territori. I dati parlano di una situazione allarmante per quello che riguarda il tasso di disoccupazione nella provincia di Foggia, che è al 16%, a fronte del 9% regionale. Il lavoro è fondamentale per prevenire la criminalità e il disagio giovanile, per questo è necessario il lavoro in sinergia tra le istituzioni e con Arpal. Continueremo a seguire la situazione a tutti i livelli, perchè Foggia ha l’esigenza reale di dare risposte ai cittadini”.



Pubblicato il 8 Maggio 2026