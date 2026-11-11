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Barone (Accenture): “Ai tecnologia potentissima ma serve un uso responsabile”

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“Il mondo non ha bisogno di più comunicazione, ha bisogno di generare valore. Il valore lo si crea nel momento in cui siamo in grado di utilizzare questa tecnologia per creare un nuovo modello, ripensare al valore che noi comunicatori siamo in grado di generare grazie alla comunicazione”, così Armando Barone, Direttore comunicazione di Accenture Italia, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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