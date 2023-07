Barletta, madre e figlia trovate morte in casa: non esclusa alcuna ipotesi

(Adnkronos) – I cadaveri di due donne, madre e figlia, sono stati trovati in un'abitazione di Barletta. Non sono ancora chiare le modalità del decesso. Non si esclude alcuna ipotesi. Sul fatto indagano i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Luglio 2023