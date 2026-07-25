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Barletta, 77enne muore dopo due mesi di coma: era stato picchiato per strada

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(Adnkronos) – E' morto dopo quasi due mesi di coma Sabino Di Palma, 77 anni, che riportò ferite gravi alla testa a causa di una aggressione subita per strada il 30 maggio scorso a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. La Polizia di Stato fermò e sottopose ai domiciliari un uomo di 48anni con il quale si era scatenata la lite per vecchie ruggini personali. Ora l'ipotesi di reato potrebbe cambiare da tentato omicidio a omicidio.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Luglio 2026

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