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Barilla, 100 milioni di euro per il nuovo polo integrato della pasta a Foggia

Decaro: “Un investimento che rafforza il nostro Granaio d’Italia e conferma la centralità della Puglia nelle strategie industriali”

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Presentato il nuovo piano industriale di Barilla per il Mezzogiorno con un investimento di 100 milioni di euro. Previsti nuovi posti di lavoro e un rafforzamento strategico del sito produttivo pugliese. Il nuovo piano industriale presentato oggi dal Gruppo Barilla per il Mezzogiorno, che prevede un investimento di 100 milioni di euro nello stabilimento di Foggia per la realizzazione di un molino di nuova generazione a servizio del pastificio esistente.

L’intervento, che si svilupperà tra il 2028 e il 2030, porterà alla nascita a Foggia di un polo integrato della pasta, sul modello di quello già realizzato da Barilla a Parma, destinato a diventare uno degli hub strategici del Gruppo per il mercato italiano della pasta e a servire anche i mercati internazionali. Un progetto di lungo periodo che, secondo quanto annunciato dall’azienda, consentirà di migliorare l’efficienza produttiva e logistica, aumentare la sostenibilità del sito e creare nuove opportunità occupazionali, rafforzando al tempo stesso il ruolo del territorio foggiano all’interno della filiera agroindustriale nazionale.

 


Pubblicato il 18 Settembre 2026

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