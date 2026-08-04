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Bari, vince un milione ma butta il biglietto: recuperato tra i rifiuti

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(Adnkronos) – Aveva vinto circa 1 milione di euro al gioco Million Day basato sull’estrazione di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55, ma per un equivoco ha gettato il biglietto vincente nella spazzatura. Quando si è accorto dell'errore è riuscito a recuperarlo grazie alla Sanb, la società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti nell'area di Bari. Lo ha rivelato Roberto Toscano, l'amministratore della società che, sottolinea quest'ultimo, "si è messa immediatamente a disposizione per individuare il compattatore giusto, bloccarne il conferimento, trasferire il carico in un impianto autorizzato e, lavorando in condizioni tutt'altro che piacevoli e in piena sicurezza, ritrovare quel piccolo pezzo di carta nascosto in una montagna di rifiuti".  La vincita risale all'estrazione di venerdì 31 luglio ed è avvenuta a Bitonto, in provincia di Bari. Alla fine Toscano, oltre a evidenziare la correttezza nella differenziazione del rifiuto, ("nel residuo secco", spiega), sottolinea come si tratti di "una vicenda che dimostra quanto contino professionalità, grazie agli operatori, organizzazione e anche un pizzico (soltanto?) di fortuna". E alla fine aggiunge con un po' di ironia: "Si dice spesso che i rifiuti possano essere una risorsa. Ecco c'è chi ha deciso di prendere questa espressione davvero troppo alla lettera".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Agosto 2026

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