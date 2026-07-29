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Bari, tenta di uccidere moglie a coltellate: arrestato 91enne

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(Adnkronos) – Ha prima colpito la moglie sferrandole numerosi fendenti con un coltello e poi ha cercato di scagliarsi contro una parente, intervenuta in soccorso dopo aver sentito le grida d'aiuto della vittima. Un uomo di 91 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle, in provincia di Bari, poiché presunto responsabile del tentato omicidio. E' avvenuto all’interno dell'abitazione della coppia al culmine di una lite scaturita per futili motivi.  La parente è riuscita a dare l'allarme al numero d'emergenza 112, permettendo l'intervento tempestivo dei militari che hanno bloccato l'aggressore e prestato i primi soccorsi alla vittima. La donna è stata trasportata d'urgenza all’ospedale 'Miulli' di Acquaviva delle Fonti. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa delle valutazioni sull'incompatibilità con il regime carcerario, l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari in una struttura sanitaria. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Luglio 2026

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