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Bari, studentessa picchiata al parco: indagati per lesioni e rapina custode bagni e il compagno

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(Adnkronos) – Due persone, l'addetta alla custodia dei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari e il suo compagno, sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura per il pestaggio della studentessa universitaria di 26 anni, Giuditta D'Elia, avvenuto giovedì sera nel capoluogo pugliese. Le ipotesi di reato sono quelle di lesioni gravi e rapina.  Dopo l'identificazione da parte della Polizia locale intervenuta nell'area e la relazione dettagliata presentata alla magistratura, i due sono stati individuati come presunti autori dell'aggressione anche grazie alle telecamere di sorveglianza. Al vaglio della Procura competente la posizione di alcuni minorenni che, secondo quanto raccontato dalla vittima, avrebbero partecipato attivamente all'azione violenta.  La studentessa ha riportato una frattura scomposta del setto nasale non operabile e l'infrazione della parete dell'orbita oculare con una prognosi di 40 giorni a causa dei calci e dei pugni ricevuti vicino ai bagni pubblici dell'area verde. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Luglio 2026

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