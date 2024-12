Bari, sparatoria in piazza a Sannicandro: ucciso un 19enne

(Adnkronos) – Un giovane di 19 anni è stato ucciso questa sera a colpi di arma da fuoco a Sannicandro di Bari, in piazza Moro. Il ragazzo è stato colpito davanti a un esercizio per distribuzione bevande. Non si conosce la dinamica dei fatti, presumibilmente un agguato. Indagano i Carabinieri che stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona, in pieno centro, e sentiranno i possibili testimoni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Dicembre 2024