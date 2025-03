Bari, Sappe: “Rivolta nel carcere minorile con agenti feriti”

(Adnkronos) – C'è una rivolta in corso nel carcere minorile 'Fornelli' di Bari. Lo riferisce Federico Pilagatti, segretario regionale del Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria. La rivolta, spiega, è nata "a seguito di una aggressione a calci e pugni da parte di alcuni detenuti minori" ai danni "di poliziotti penitenziari in servizio che sono riusciti comunque a guadagnare l'uscita dalla sezione e subito accompagnati al pronto soccorso con danni abbastanza seri. I rivoltosi – continua Pilagatti – hanno spaccato mobili ed apparecchiature e sono tuttora asserragliati all'interno della sezione. Tutto il personale in servizio al Fornelli – continua – è stato richiamato dalle proprie abitazioni poiché la situazione continua ad essere molto delicata. Questa è la risposta a tutti i buonisti che vogliono chiudere le carceri minorili perché a questi farabutti e delinquenti si deve permettere di tutto e di più e non devono subire alcuna punizione. È il momento di rivedere anche le punizioni per chi si macchia di reati orrendi. Grazie alla minore età – conclude Pilagatti – la fanno praticamente franca, cosa che non accade in Paesi più civili del nostro, Stati Uniti ed Inghilterra in prima fila". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Marzo 2025