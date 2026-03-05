Attualità

Bari, presunta corruzione in gare forniture Asl: 7 indagati

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di finanza di Bari (Nucleo polizia economico e finanziaria), nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese nei confronti di sette persone (tra le quali tre pubblici ufficiali) indagate, in concorso e a vario titolo, con le accuse di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti.  Sotto inchiesta l’aggiudicazione nel 2024 e 2025 di due appalti pubblici di forniture in ambito sanitario, del valore complessivo di 1,3 milioni di euro, da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari a due imprese delle province di Bari e di Treviso relative a una struttura ospedaliera del circondario. Le perquisizioni, personali, locali e di natura informatica sono, infatti, in corso nelle province di Bari, Treviso e Bergamo.  Tra le notifiche anche un ordine di consegna emesso dalla Procura della Repubblica. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Iran, contro i droni di Teheran tutti vogliono gli intercettori ucraini

2 ore fa

Iran, Trump ‘punta’ sui curdi: il dialogo e il piano per la spallata a Teheran

2 ore fa

Iran e basi Usa in Italia: regole, trattati e limiti d’utilizzo

2 ore fa

Trump, meglio Messi o Pelé? “Leo è più forte”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio