Bari, neonato morto in culla termica. L’autopsia: “Ucciso dal freddo”

(Adnkronos) –

Sarebbe morto per ipotermia il neonato trovato senza vita giovedì mattina nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista a Bari. L'autopsia, conclusasi in serata, è stata svolta dal medico legale del Policlinico incaricato dalla Procura, Biagio Solarino, alla presenza dei consulenti di parte degli indagati: il parroco don Antonio Ruccia, il cui telefono cellulare era collegato con un allarme ai sensori di peso sistemati nella culletta, e il tecnico manutentore che ha effettuato un intervento verso metà dicembre. Entrambi sono indagati dalla Procura per omicidio colposo. Sembrerebbe trovare conferma l'impressione che ebbe la persona, un impresario delle pompe funebri entrato casualmente, come da lui riferito, nei locali accanto alla chiesa e che ha fatto la macabra scoperta. Il viso del piccolo era cianotico e nella stanza faceva freddo. Segno che il condizionatore non sarebbe stato in funzione provocando la morte del piccolo per freddo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Gennaio 2025