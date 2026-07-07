Bari in bancarotta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis

(Adnkronos) – Secondo quanto risulta all'Adnkronos, Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della Società Sportiva Bari.

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Pubblicato il 7 Luglio 2026