Bari, francese arrestato al porto: trasportava 3 missili da guerra su un furgone

(Adnkronos) – Un cittadino francese di 46 anni è stato arrestato al porto di Bari dopo essere sbarcato dalla motonave Superfast, partita da Patrasso in Grecia. Durante i controlli, la Guardia di Finanza ha scoperto nel suo furgone tre missili Akeron, conservati in contenitori per sistemi d'arma anticarro. Gli accertamenti tecnici hanno confermato che si tratta di armi da guerra. Il gip ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.

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Pubblicato il 25 Agosto 2026