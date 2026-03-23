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Bari, bimba di 2 anni agredita e ferita al volto da pitbull del vicino

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(Adnkronos) – Paura in provincia di Bari dove una bambina di due anni è stata aggredita ieri dal pitbull del vicino di casa sfuggito al controllo, riportando ferite al volto.  L'aggressione è avvenuta ad Acquaviva delle Fonti, la piccola è poi stata portata in ospedale al Policlinico del capoluogo pugliese e qui subito operata e le feritesuturate. La bimba non è in pericolo di vita.  Al momento la piccola è ricoverata con la mamma (per l'assistenza) nel reparto di chirurgia plastica e sottoposta a terapia antibiotica. Il cane è di proprietà di un vicino di casa: l'animale è sfuggito per un attimo a quest'ultimo, che era presente al momento dell'aggressione. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Marzo 2026

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