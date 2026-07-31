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Baresi, martedì i funerali nella basilica di Sant’Ambrogio

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I funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, scomparso oggi, si terranno martedì 4 agosto alle 11 presso la basilica di Sant'Ambrogio, a Milano.  Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Luglio 2026

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