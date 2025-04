Barcellona-Inter in campo alle 21, la semifinale di Champions in diretta

(Adnkronos) – Oggi, mercoledì 30 aprile, si gioca la semifinale di Champions d'andata Barcellona-Inter trasmessa in diretta tv e streaming da Prime Video, che la renderà disponibile, in chiaro, anche a chi non è abbonato alla piattaforma sul NOVE. La squadra di Inzaghi torna in campo per riscattare i 3 ko consecutivi rimediati con Bologna e Roma in campionato e Milan in Coppa Italia, mentre i blaugrana sono reduci dalla vittoria della Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. Si gioca allo stadio Montjuic, calcio d'inizio alle 21. L'Inter ha eliminato il Bayern Monaco nel turno precedente (successo per 2-1 in Baviera, pari 2-2 a Milano). gli spagnoli hanno invece buttato fuori il Borussia Dortmund (vittoria 4-0 all'andata, sconfitta 3-1 al ritorno). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Aprile 2025