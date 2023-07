‘Barbie’ oltre i 18 milioni di euro al box office italiano

(Adnkronos) –

'Barbie' continua la sua marca inarrestabile al box office italiano. Al secondo weekend dall’uscita realizza 5.431.001 euro di incasso, con una media per copia di 11.338 e un totale che sale a 18.153.546 euro: prossimo il sorpasso su Super Mario Bros. – Il film (20.393.087), al momento il terzo titolo di maggior successo nel nostro paese dalle riaperture del 2021. I dubbi sulla tenuta del film della Mattel – come sottolinea il sito specializzato Cinematografo.it – sono stati fugati anche negli States dove Barbie (leggi tutti i nostri articoli dedicati al fenomeno del momento) ha incassato nell’ultimo fine settimana oltre 90 milioni di dollari portando il suo risultato domestico a 350 milioni di dollari e quello globale a 774 milioni di dollari. E se Barbie ride Oppenheimer non piange, visto che il film di Nolan in America continua ad avere un ottimo responso di pubblico (dovrebbe chiudere il weekend a circa 46 milioni di dollari, salendo a oltre 173 totali). Tornando in Italia, stabili sul secondo e terzo gradino del podio Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1 (533.693 euro nel fine settimana, 4 milioni totali) e Indiana Jones e il quadrante del destino (240.285 euro nel weekend e 5.741.147 euro totali). Tra le novità ad entrare in top ten Papà scatenato, quinto con 110.312 euro e una media copia di 2.829 euro.

Buono il dato complessivo del botteghino italiano dell'ultimo weekend: 1.948.506 euro totalizzati negli ultimi 3 giorni con un apprezzamento rispetto al weekend analogo del 2022 di + 537,67%. Confortanti anche i dati della settimana: dal 24 al 30 luglio l'incasso è stato di 13.509.868 euro, diventando la seconda migliore settimana dell'anno dopo quella del 2-8 gennaio, quando l'incasso era stato di 18.855.025 euro.



Pubblicato il 31 Luglio 2023