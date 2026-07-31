Attualità

Barbara Ronchi e Elio Germano tra gli ospiti di MoliseCinema

Foto di AdnKronos AdnKronos
2 minuti di lettura

(Adnkronos) – Dal 4 al 9 agosto Casacalenda torna a trasformarsi in una piccola capitale del cinema con la 24/a edizione di MoliseCinema Film Festival diretto da Federico Pommier Vincelli. Tra i protagonisti delle sei giornate di cinema italiano e internazionale, ci sarà Barbara Ronchi, alla quale MoliseCinema dedica la pubblicazione monografica "Barbara Ronchi. Magnetico talento", curata da Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli. Il volume, che racconta attraverso saggi e interviste la carriera dell’attrice, sarà presentato martedì 4 agosto alla presenza della Ronchi, che accompagnerà anche la proiezione di Antartica di Lucia Calamaro, film di apertura del concorso “Paesi in lungo”, e presenterà Diva futura di Giulia Steigerwalt. Tra i titoli a lei dedicati anche" Rapito" di Marco Bellocchio e "Dieci minuti" di Maria Sole Tognazzi. Tra gli ospiti più attesi anche Elio Germano, che presenterà insieme a Filippo Tantillo il docufilm "Ritorno al tratturo" di Francesco Cordio, dedicato al Molise e alla ricchezza naturale, culturale ed esistenziale delle aree interne. A Marcello Mastroianni è dedicato il manifesto della 24/a edizione, con un’immagine tratta da La dolce vita di Federico Fellini. A trent’anni dalla scomparsa, il festival ospiterà inoltre Voilà Marcello, omaggio fotografico realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e curato da Antonella Felicioni. In programma Divorzio all’italiana di Pietro Germi, La dolce vita di Fellini, Le notti bianche di Luchino Visconti e Che ora è di Ettore Scola, presentato da Silvia Scola. Tra gli ospiti che accompagneranno le proiezioni e gli incontri ci saranno Fabrizia Sacchi per Primavera, Lyda Patitucci per Io sono Rosa Ricci, Karen Di Porto per Il grande Boccia, Francesco Lagi e Anna Bellato per Il Dio dell’amore e Giorgio Marchesi per il concorso “Percorsi”. Previsti anche gli interventi a distanza di Greta Scarano, Riccardo Milani, Aurora Quattrocchi, Margherita Spampinato e Ludovica Rampoldi.  Il festival vede in programma cinque concorsi, con un totale di 57 opere in gara: sei lungometraggi nella sezione “Paesi in lungo”, sei documentari in “Frontiere”, 23 cortometraggi internazionali in “Paesi in corto”, 17 cortometraggi italiani in “Percorsi” e cinque opere nella sezione “Girare il Molise”. La premiazione si svolgerà domenica 9 agosto all’Arena Vittorio. Tra i lungometraggi in concorso: "Antartica" di Lucia Calamaro, "Gioia mia" di Margherita Spampinato, "Breve storia d’amore" di Ludovica Rampoldi, "Primavera" di Damiano Michieletto, "Io sono Rosa Ricci" di Lyda Patitucci e "Il grande Boccia" di Karen Di Porto. Il concorso documentari comprende "She" di Parsifal Reparato, "Torneranno i lupi" di Bianca Vallino, "Una cosa vicina" di Loris G. Nese, "Ni primera ni dama" di Barbara Cupisti, "Radio solaire" di Federico Bacci e Francesco Eppesteingher e "Cosa rimane quando il mare si muove" di Gaetano Crivaro. La dimensione internazionale del festival sarà presente anche con il progetto euro-mediterraneo “Corti tra le 2 rive”, che coinvolge autori e realtà cinematografiche provenienti dalle due sponde del Mediterraneo. Una sezione speciale sarà inoltre dedicata a corti girati in Molise o realizzati da autori molisani, nell’ambito della Rete dei Festival dell’Adriatico. Tra gli eventi dal vivo, il talk di Antonio Pascale sull’Odissea e lo spettacolo teatrale "La Giobba", dedicato all’emigrazione molisana in Canada. Ampio spazio anche alle presentazioni editoriali. Oltre alla monografia dedicata a Barbara Ronchi, saranno presentati "Noi siamo i tempi" di Marco Damilano, sul pontificato di Papa Francesco e l’inizio di quello di Leone XIV; "Qualcosa dovrà succedere" di Silvia Di Paolo, nato dal ritrovamento dell’archivio fotografico del padre Paolo Di Paolo.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
2 minuti di lettura

Articoli Correlati

Poste, oltre 256 mila richieste gestite per rilascio passaporti

11 minuti fa

Caso Fakir, si cerca un altro cellulare del 42enne

13 minuti fa

50 anni di Radio Bruno, una mostra a Carpi ripercorre la storia dell’emittente

26 minuti fa

Elon Musk e Ceuta: il paragone “World War Z” sulla crisi migranti

30 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio