“Barbara d’Urso non sincera, sono dispiaciuto”, Pasquale La Rocca e il gelo a Ballando

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“Sono rimasto dispiaciuto”. Pasquale La Rocca è tra i protagonisti di Ballando con le stelle in coppia con Ornella Muti. Le prime 5 puntate di quest’anno sono state caratterizzate dal rapporto ‘freddino’ tra La Rocca e Barbara d’Urso, concorrente nella scorsa stagione e ora componente della giuria. “I rapporti possono cambiare con il tempo. Io non rinnego nulla di quello che ho vissuto con Barbara d’Urso, è stato molto intenso: tensioni, gioie, litigi. E’ un capitolo che custodisco nel mio cuore”, dice La Rocca a Domenica In oggi, 1 novembre 2026, in una chiacchierata con Mara Venier.

“Ci siamo visti al di fuori di Ballando, poi il rapporto si è raffreddato. Io lavoravo spesso, andavo in Inghilterra. Il rapporto durante l’estate si è raffreddato, c’è stato un allontanamento ‘organico’, non forzato. Ci siamo rivisti direttamente alla prima puntata di Ballando quest’anno”, spiega. “Sono rimasto dispiaciuto per questo atteggiamento poco accogliente nei miei confronti e soprattutto nei confronti di Francesca (Ornella Muti, ndr), la concorrente. Lei parla di parte tecnica, di caviglie, di passione, di luci: sono confuso e anche dispiaciuto, mi sarei aspettato sincerità che in 5 puntate non c’è stata”, ribadisce il ballerino. “Io le voglio bene e torno a parlare di quello a cui ho fatto riferimento nella prima puntata di Ballando. Io parlo di gelosia, perché no? Far parte di tutto questo è un gioco e lei si diverte. Fa bene al programma e fa bene anche a noi”, prosegue.

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Pubblicato il 1 Novembre 2026