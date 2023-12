Barbara De Rossi si è sposata: nozze in Toscana con l’imprenditore fiorentino Simone Fratini

(Adnkronos) – L'attrice Barbara De Rossi, 63 anni, si è sposata in Toscana con l'imprenditore fiorentino Simone Fratini, 52 anni. Le nozze, con rito civile, sono state celebrate a Montevarchi, in provincia di Arezzo. La cerimonia si è svolta nella sede storica dell'Accademia Valdarnese del Poggio e a officiare il matrimonio è stata la sindaca Silvia Chiassai, che ha condiviso su Facebook uno scatto di lei con i due neo sposi subito dopo la cerimonia. "E' stato un grande piacere celebrare l'unione tra due persone veramente speciali, Barbara e Simone. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde", ha scritto Chiassai. Barbara De Rossi e Simone Fratini sono legati da sei anni e abitano da tempo nel Valdarno aretino e hanno deciso di festeggiare in uno dei locali della vallata più conosciuti: amici e parenti sono stati a pranzo all'Osteria dell'Acquolina dello chef Paolo Tizzanini a Terranuova Bracciolini (Arezzo). Barbara De Rossi è diventata una valdarnese di adozione e molto spesso i cittadini l'hanno vista fare la spesa a Montevarchi. Simone Fratini è un imprenditore nel settore dell’hair style, con base a Firenze, proprietario di un'azienda che si occupa di prodotti per capelli e protesi capillare. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Dicembre 2023