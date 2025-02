Barbara Berlusconi nel cda del Teatro alla Scala, nominata da Regione Lombardia

(Adnkronos) –

Barbara Berlusconi nominata oggi, 7 febbraio, componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano. La decisione è stata presa dalla Regione Lombardia, con un decreto firmato dal presidente Attilio Fontana. "Alla dottoressa Berlusconi – commenta il presidente Fontana – i migliori auguri di buon lavoro". Soddisfazione per la nomina della figlia più piccola di Silvio Berlusconi in Forza Italia. "La decisione della Regione Lombardia di indicare Barbara Berlusconi come consigliere per il Cda della Scala – afferma la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli – è un omaggio alle sue capacità e competenze e rende onore ad un cognome che ha fatto e sta facendo la storia imprenditoriale ed editoriale non solo della città di Milano, ma di tutta Italia". Anche per il vicesegretario nazionale di Forza Italia Stefano Benigni Barbara Berlusconi "con la sua solida esperienza manageriale – afferma – porta con sé competenze che daranno nuova forza e visione a una delle istituzioni artistiche più prestigiose al mondo. Le faccio le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro". "Congratulazioni a Barbara Berlusconi per questo importante e prestigioso incarico", arrivano da Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi e capo delegazione di Forza Italia in Regione Lombardia. "Con il suo entusiasmo e la sua esperienza – sottolinea – sono certo saprà dare un contributo straordinario al più grande teatro del mondo".



Pubblicato il 7 Febbraio 2025