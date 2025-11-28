Barbano senza rimpianti: “Vogliono candidarsi? Prego, stanza libera”

Sindaco, la maledizione di S. Giovanni Rotondo? E lui: “Colpisce ancora”. Si dice sereno Filippo Barbano, sfiduciato da nove consiglieri comunali dopo una seduta molto tesa in cui si blocca, nella variazione di bilancio, persino il voto sulle luminarie natalizie. Ora, di creare un clima di festa si occuperà, forse, il commissario prefettizio appena nominato. “Ma questa è una banalità rispetto a ciò che siamo riusciti a fare in 17 mesi, molto di più di quanto abbiano realizzato le precedenti amministrazioni. Ho sempre lavorato al massimo e ci ho messo il cuore con ottimi risultati. Il palazzetto dello sport per cui abbiamo ottenuto i finanziamenti, la riapertura della biblioteca comunale; sono terminati i lavori dell’ex monastero Maria Maddalena dove è sorto il primo ospedale di padre Pio, un’opera di “collage” perché non era partito l’inizio lavori.

Ma continuerà un commissario…

“Avremo un incontro a breve. Io chiederò che si prosegua con quanto iniziato. Sono in corso di richiesta 15 milioni di euro, 8 ne serviranno per rifare la scuola Dante Alighieri e la facciata della biblioteca con un auditorium interno ed esterno, compreso il rifacimento della cancellata. Io mi auguro che si possa proseguire, anzi, anche di fare meglio. Purtroppo c’è stata gente che ha pensato più all’io che al noi”.

I consiglieri che l’hanno sfiduciata?

“Io sono stato intransigente su alcune cose, su richieste più privatistiche che legate a interessi della comunità. Ho risposto varie volte così: non cedo ai vostri ricatti. C’è qualcuno che pensa di dettare legge su assessori e vicesindaci, cose che ci possono stare ma nei modi e tempi dovuti. Non ho nulla da rimproverarmi, ho ripreso il mio lavoro e ho scritto una lettera di ringraziamento ai cittadini lasciando da parte le polemiche. Era doveroso”.

Si è sentito sostenuto dal M5s?

““Ni”, mi sono sentito con Giuseppe Conte che conosceva la situazione. Abbiamo voluto attendere. Michele Longo era candidato con il M5s alle regionali, io dovevo essere ricevuto in udienza dal Papa per accompagnare tre pullman di giovani di San Giovanni Rotondo per il Giubileo”.

Cosa vi siete detti con Conte nell’immediatezza?

“L’ho chiamato la sera stessa. Ha preso atto della situazione”.

Lei a giugno scorso è ripartito con un rimpasto di giunta

“Sì, avevamo stretto un accordo programmatico, non politico, inserendo due assessori di centrodestra -uno di Fi e uno civico- che sono stati realmente un valore aggiunto e che si sono comportati sempre al meglio”.

Il gruppo cittadino di Fdi l’attacca

“Attacca perché qualcuno ancora si illude di essere lui il prossimo candidato sindaco. Prego, la stanza è libera! In realtà qualcuno ha tradito l’accordo programmatico lasciandosi convincere dall’opposizione. Del resto è stato tradito anche Gesù, figuriamoci Barbano”.

Ha cercato un’interlocuzione con il Pd, con le segreterie politiche?

“Abbiamo voluto un ricambio di donne, uomini e idee, non potevano stare con noi. Infatti non abbiamo voluto il campo largo già dalla mia candidatura insieme a M5s e civici. I vecchi amministratori pensavano di essere imbattibili. Qualcuno non ha digerito la sconfitta e l’accordo programmatico è stato fatto senza di loro”.

Ha sentito Mario Furore?

“No”.

Crisetti ha retto per cinque anni, smentendo la “maledizione” di consigli che cadono da voi in modo quasi seriale

“È stato capace di superare alcune logiche perché le discussioni sul piano politico vanno bene, lo scontro può essere recuperabile. Sul piano personalistico no. Quando Michele Longo, assessore, si è candidato alle regionali nel M5s, il gruppo a cui era in carico e il consigliere Viscio hanno chiesto un assessore. Avevano ragione, erano in corso discussioni. Poi tutto è precipitato e il nono consigliere, Viscio, ha firmato con l’opposizione”.

Con il presidente Nobiletti ha avuto modo di confrontarsi?

“Ci siamo sentiti l’altra mattina, dovevamo vederci per parlare del da farsi”.

Se tornasse indietro si ricandiderebbe?

“No, diedi una disponibilità sperando comunque di tirarmi fuori. Invece non fu possibile”.

Ci pensa alla prossima tornata elettorale?

“Se fossi arrivato alla fine del mandato ci avrei pensato, ma dopo questa decisione, che rispetto, no. Non esistono uomini e donne per tutte le stagioni”.

La sua stagione è stata molto breve rispetto a tante altre.

“Sono stato contattato per fare altro, attività legate al mio essere cittadino e al mio essere medico”.

Paola Lucino



Pubblicato il 28 Novembre 2025