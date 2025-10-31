Bando ambulanze e autofurgoni attrezzati 2025, assegnati i contributi

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dopo aver esaminato le domande pervenute e verificato la rispondenza ai requisiti previsti dal bando, ha deliberato l’assegnazione dei contributi previsti dal bando 2025 per l’acquisto di ambulanze, furgoni o attrezzature per il loro corredo, destinato alle organizzazioni non profit impegnate nell’assistenza a persone malate o diversamente abili.

I vincitori dell’edizione 2025 sono: la Cooperativa sociale Paidos di Lucera, alla quale è stato assegnato un contributo omnicomprensivo di 45.000 euro e la delegazione di Foggia della Fondazione ANT, che riceverà un contributo di 15.000 euro.

Entrambi i contributi, concessi a parziale copertura dell’importo richiesto, sono condizionati al reperimento da parte degli enti beneficiari delle ulteriori risorse necessarie alla realizzazione dei progetti presentati.

Il bando, giunto alla ventiquattresima edizione, rappresenta uno degli strumenti più longevi e concreti dell’azione filantropica della Fondazione, da sempre impegnata nel sostegno al terzo settore della Capitanata. Dal 2001 ad oggi, attraverso questa specifica iniziativa, la Fondazione ha donato oltre 20 veicoli attrezzati ad altrettante organizzazioni non profit del territorio, per un valore complessivo superiore a 600.000 euro.

In coerenza con le sfide contemporanee e con le politiche di transizione ecologica, l’edizione 2025 ha introdotto una novità significativa: sono state privilegiate, infatti, le proposte progettuali che prevedano l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale o con tecnologia plug-in, favorendo così un welfare più sostenibile anche sul piano energetico e ambientale.

Con uno stanziamento complessivo di 60.000 euro, il bando conferma l’impegno della Fondazione a contrastare le disuguaglianze e l’esclusione sociale, promuovendo iniziative che migliorano la qualità della vita delle persone più fragili e rafforzano la rete della solidarietà in tutta la provincia di Foggia.



Pubblicato il 31 Ottobre 2025